BREAKING: KV Oostende krijgt verschrikkelijk nieuws te horen, 'den Amerikaan' is de grote boeman: "Hallucinant!"

Vrijdag aanstaande moet KVO voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) verschijnen om zijn licentiedossier voor te leggen. Op dit moment is de overname door Apex Capital Global echter van de baan en is er dus geen mogelijkheid om de licentie te behalen.

Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck geeft uitleg. “Ik ben altijd transparant geweest in mijn communicatie en wil dat nu ook zijn. De issues die zich vorige week nog stelden, zijn helaas niet opgelost en onder andere hierdoor is de potentiële overnemer Apex afgehaakt. Zonder overname is er geen mogelijkheid om de licentie te behalen. Tenzij er zich de komende 24 uur nog een mirakeloplossing aanbiedt.”

Conway weigert zijn 50,1 procent aandelen over te dragen

Er wordt vooral gewezen naar Paul Conway, die zijn aandelen niet wil overdragen. Apex wou 100 procent van de aandelen en hier is de deal dan ook op gekraakt. "Nochtans is het in zijn voordeel om ons voorstel te aanvaarden. Een mogelijk faillissement van KVO krijgt voor hem nog een serieus juridisch staartje."

"Zo werd tegen hem al een procedure opgestart voor de Ondernemingsrechtbank te Brugge maar gezien de rechten van de verdediging werd de pleitdatum pas bepaald op het einde van dit jaar. Daarnaast hebben we ook beslag laten leggen op zijn aandelen van FC Den Bosch."

"Dat betekent dat hij die aandelen niet kan verkopen zolang er geen akkoord is over de aandelenoverdracht bij KVO. Het is dus echt in zijn eigen voordeel om zijn KVO-aandelen af te staan.”

Bij het Deense Esbjerg werden zijn aandelen afgenomen. “Die optie is enkele maanden geleden onderzocht geweest maar om dat af te dwingen moet je 30% van de aandelen in handen hebben."

"Enkel Frank Dierckens was daar toen voor te vinden maar enkel met hem kwamen we niet aan 30%. In Denemarken gelden andere juridische regels en bovendien hebben ze daar enkele sterke lokale aandeelhouders die de club er bovenop kunnen helpen. Gerechtelijk afdwingen kunnen we dus helaas niet.”

“Op dit moment is Conway met 50,1% hoofdaandeelhouder. Die aandelen heeft ie de voorbije maanden gratis in handen gekregen door het afhaken van andere aandeelhouders (waaronder Randy Frankel en Michael Kalt). Zij gaven die aandelen weg omdat die – gezien de schuldenlast – niets meer waard zijn. Integendeel, er hangen schulden aan vast.”

Ten gronde gericht door "malafide en onbekwame buitenlandse bestuurders"

De licentie behalen, zelfs als Conway nog van gedachten verandert, wordt moeilijk. “Dat zou een serieuze, eerste stap zijn maar dan moet Mark Campbell met Apex – of een andere investeerder – wel weer instappen én moet er nog een kapitaalsverhoging gebeuren én moet er een duidelijk financieel plan op tafel worden gelegd. Zaken die niet op één-twee-drie gebeurd zijn.”

Oostende kampt met een schuldenlast van 10 miljoen euro. "Er is hier de voorbije jaren door mismanagement en financiële maltransacties zoveel verkeerd gelopen. Het is spijtig dat een familieclub ten gronde wordt gericht door malafide en onbekwame buitenlandse bestuurders die vervolgens actief blijven in de voetbalwereld."

"Dat een Paul Conway dan nog zijn medewerking weigert aan een overname is ronduit hallucinant. Zeker als je weet dat er bij een faillissement van KVO nog talloze claims op zijn hoofd én dat van andere aandeelhouders terechtkomen."

“Het doet me pijn om te zeggen maar ja, een faillissement is een serieuze optie. Als er geen overname komt, is er geen licentie en zak je naar de amateurklasse. Met deze schuldenberg kan een faillissement dan niet worden afgewend."