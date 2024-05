Club Brugge, Anderlecht, Union SG, Genk, Gent, Mechelen en Kortrijk weten wat gedaan: dit staat er nog op het spel

We zijn aangekomen in de maand mei en dat is de maand waarin duidelijk zal worden wie de prijzen pakt in de Jupiler Pro League. Er lijkt nog heel veel mogelijk, maar tegelijkertijd kan er ook veel beslist worden met een paar resultaten.

Strijd om de titel

Bij de halvering van de punten kregen Anderlecht, Club Brugge, Cercle Brugge en Genk er elk een half puntje bij. Daardoor is Union in het voordeel bij een gelijke stand en hebben ze toch nog een klein voordeel in de titelstrijd.

Met nog vier speeldagen te gaan staan Anderlecht en Club Brugge op 42 punten, met Union op 41 eenheden. Een scenario waarbij Genk (34 punten) nog kampioen wordt? Gezien de onderlinge duels die nog volgen is dat vooral mathematisch een mogelijkheid.

Zondag 5 mei is er Union - Anderlecht, maandag 13 mei is er Club Brugge - Union en 19 mei is er Anderlecht - Club Brugge. Wie uit die onderlinge duels het beste komt, lijkt een grote kans te maken om de titel te pakken.

Club Brugge moet ook nog naar Antwerp en thuis tegen Cercle Brugge, Anderlecht naar Antwerp en thuis tegen Genk en Union naar Cercle Brugge en thuis tegen Genk. Op de Bosuil zijn ze ondertussen mogelijk al een beetje aan het toeleven naar de bekerfinale.

Strijd om Europees voetbal

Op dit moment staat Genk (34 punten) er in de Champions' Play-off het beste voor om minstens de vierde plaats te bemachtigen. Ze kunnen mogelijk nog profiteren van de instorting van een ploeg uit de top-3 in de laatste vier speeldagen.

Een derde plaats geeft rechtstreeks zicht op een Europees ticket, normaliter speelt het nummer 4 barrages tegen de winnaar van de Europe Play-off. Tenzij Union SG de Croky Cup wint, dan schuift het ticket mogelijk zelfs door.

© photonews

Cercle Brugge (30 punten) en Antwerp (29 punten) staan er momenteel veel minder goed voor. Als Genk op zaterdag 4 mei wint op Cercle Brugge, dan lijkt die strijd alvast sneller dan verwacht gestreden. Club Brugge kan ook nog Europa in via de Conference League, maar zou dan buiten de top-3 moeten eindigen.

In de Europe Play-off kan KAA Gent het Europees ticket al ruiken. Het heeft zes punten meer dan KV Mechelen en trekt dit weekend naar Malinwa. Daar winnen en de kloof wordt negen punten met drie wedstrijden te spelen. STVV staat al op 11 punten, Voor Leuven, Standard en Westerlo zit het seizoen er eigenlijk op.

Strijd tegen degradatie

In de strijd tegen degradatie kan dit weekend alles beslist zijn. Charleroi is al zeker van de dertiende plaats en de redding, de kloof met RWDM is negen punten. Als de Brusselaars winnen van de Carolo's en Kortrijk wint niet van Eupen, dan is de strijd gestreden en zakken Kortrijk en Eupen.

© photonews

Als RWDM niet wint van Charleroi, dan kan Kortrijk erop en erover springen. In dat scenario kan zelfs Eupen nog aanspraak maken op de veertiende plaats. Zij moeten dan wel zelf twee keer winnen en RWDM mag niet winnen van Charleroi.

Het team dat veertiende wordt, speelt daarna nog een barrage om in eerste klasse te blijven. Dat wordt de winnaar van Deinze/Patro Eisden/Lommel/Zulte Waregem. De terugwedstrijden in de halve finales zijn voor woensdag, Deinze lijkt zijn ticket voor de finale al quasi binnen te hebben.