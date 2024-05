Verrassing van formaat: sterspeler Real Madrid kondigt aan dat hij na het EK de schoenen aan de haak hangt

Nog de Champions League-finale en het EK met Duitsland en daarna is het gedaan voor Toni Kroos. De Duitse aanvallende middenvelder van Real Madrid stopt op 34-jarige leeftijd.

Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. De Duitse sterkhouder van Real Madrid benadrukt in een afscheidspost dat hij op een hoogtepunt wilde eindigen: "Dit is de juiste timing."

Hij staat bekend als een van de meest getalenteerde en succesvolle middenvelders van zijn generatie. Kroos begon zijn professionele carrière bij Bayern München, waar hij in 2007 zijn debuut maakte in het eerste elftal.

Tijdens zijn tijd bij Bayern won hij drie Bundesliga-titels en de UEFA Champions League in 2013. In 2014 maakte Kroos de overstap naar Real Madrid, een van de meest prestigieuze clubs ter wereld.

Bij Real Madrid heeft Kroos zijn reputatie verder versterkt en heeft hij talloze prijzen gewonnen, waaronder meerdere Champions League-titels (2016, 2017, 2018) en La Liga-titels. Zijn vermogen om het spel te dicteren en zijn kalmte onder druk maakten hem tot een onmisbare speler voor zowel zijn club als zijn nationale team.

Op internationaal niveau heeft Kroos ook veel succes gehad. Hij was een belangrijk lid van het Duitse nationale team dat het WK 2014 in Brazilië won. Kroos speelde een cruciale rol in de historische 7-1 overwinning tegen Brazilië in de halve finale van dat toernooi.