De stoelendans onder de trainers is begonnen: dit wordt waarschijnlijk nieuwe coach van promovendus

Vincent Euvrard (42) is nadrukkelijk in beeld als mogelijke coach van promovendus Dender. Hij zou daarmee Timmy Simons (47) opvolgen, die naar verwachting bij Westerlo gaat tekenen.

Euvrard was aan het begin van dit seizoen trainer van eersteklasser RWDM, het team dat hij naar de hoogste klasse had geleid. Echter, vlak voor de eerste competitiewedstrijd werd hij door het bestuur opzijgezet.

In september vond de West-Vlaming een nieuwe uitdaging bij tweedeklasser Zulte Waregem. Hoewel hij daar goed begon, slaagde hij er uiteindelijk niet in om promotie te behalen. In de beslissende duels tegen Lommel ging het mis.

Euvrard heeft aangegeven dat hij graag wil doorgaan bij Essevee, maar de interesse van Dender is aanlokkelijk aangezien zij wel in 1A spelen. Volgens Het Nieuwsblad staat hij open voor een overgang.

Dit ondanks het feit dat de selectie nog aanzienlijk versterkt moet worden om volgend seizoen op het hoogste niveau te kunnen overleven. Op 3 juni beginnen de Oost-Vlamingen al aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Eerder was Euvrard ook al werkzaam bij Hasselt, Geel, Cercle Brugge en OH Leuven.