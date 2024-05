Iets voor een Belgische topclub? Voormalig Rode Duivel moet alweer weg en heeft geen toekomst bij zijn moederclub

Divock Origi zal volgend seizoen niet meer te zien zijn in het shirt van Nottingham Forest. De Premier League-club heeft dinsdag bekendgemaakt dat onze landgenoot na een uitleenbeurt van een seizoen Forest alweer verlaat. De koopoptie in zijn contract wordt dus niet gelicht.

Origi kwam in september aan bij Forest en werd vooral ingezet als invaller. Hij was goed voor een assist in de Premier League, en een doelpunt in de FA Cup. In totaal speelde hij in 22 wedstrijden mee.

Sinds februari had hij doelman Matz Sels als ploegmaat. De 29-jarige aanvaller keert nu terug naar zijn moederclub AC Milan, waar zijn contract nog loopt tot juni 2026. Het is nog niet duidelijk of Origi volgend seizoen opnieuw uitgeleend zal worden.

Bij AC Milan heeft hij alvast geen toekomst meer. De carrière van de voormalige Rode Duivel zit al een aantal jaar in het slop. In 2015 verhuisde van Lille naar Liverpool, maar daar kon hij nooit echt een basisplaats veroveren.

Hij speelde er wel 175 matchen waarin hij 41 keer scoorde en 15 assists gaf. In 2022 ging hij als vrije speler naar Milan, maar daar kwam hij in 36 matchen slechts tot 2 goals.

Nottingham Forest eindigde zeventiende in de Premier League en verzekerde zich zo van het behoud. Ook Felipe, Cheikhou Kouyate (ex-Anderlecht) en Wayne Hennessey verlaten de club. Hun aflopende contracten worden niet verlengd.