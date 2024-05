Club Brugge heeft al één héél mooie affiche te pakken voor de voorbereiding op volgend seizoen

Op 13 juli oefent blauw-zwart immers tegen de Nederlandse landskampioen PSV. Dat maakte de Eindhovense club vandaag zelf bekend, want hun kalender ligt al helemaal vast voor de voorbereiding.

Het ziet er dus naar uit dat Club deze zomer voor stevige tegenstanders zal kiezen om zich zo snel mogelijk te testen. De kans is immers groot dat ze in de groepsfase van de vernieuwde Champions League terecht komen.

Blauw-zwart wil deze keer wel goed uit de startblokken schieten, want een regulier seizoen als het deze willen ze niet meer meemaken. Zeker niet met een kern die zoveel geld heeft gekost.

PSV was dit seizoen ongenaakbaar in de Eredivisie en stoomde door de competitie. Ze eindigden met 7 punten voorsprong op Feyenoord.

Ze verloren één match in heel het seizoen en scoorden 111 doelpunten en kregen er slechts 21 binnen. Dat mag inderdaad als heel mooie affiche bekeken worden voor Club.

