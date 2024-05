Degryse heeft serieuze vragen over de relatie tussen Jesper Fredberg en Brian Riemer

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De kritiek op Brian Riemer na de match tegen Club Brugge is nog heel wat groter geworden dan ervoor. De publieke opinie is dat hij tactisch op zijn limieten botst en een wedstrijd niet kan doen kantelen. Er werd zelfs al geroepen om zijn ontslag.

Onder meer Philippe Albert zei bij de RTBF dat Anderlecht niet langer kan doorgaan met Riemer gezien het gebrek aan tactische flexibiliteit. “De vraag is nu hoe Fredberg (CEO Sports, nvdr) dat ziet", aldus Marc Degryse bij de podcast Vier-Nul.

Het is algemeen geweten dat Fredberg tijdens matchen communiceert met zijn trainer. Een gegeven dat door verschillende mensen al in vraag werd gesteld.

“Iedereen zegt wel dat Riemer alles mag doen wat hij wil, maar hij krijgt toch veel informatie van Fredberg...", gaat Degryse verder. "Je vraagt je dan ook af of dat met een andere coach wel zou werken."

"Welke coach zou dat accepteren? En gaat Fredberg daar nu de - zeg maar - juiste conclusie uit trekken? Als hij vindt dat Riemer echt niet voldoet, stuurt hij hem dan ook effectief door, wetende dat hij met die andere trainer niet zo’n band zal hebben? Dat vind ik toch allemaal wat onduidelijk."

Intern is er nog niets te horen over een mogelijk ontslag van Riemer. De club kwam van een elfde plaats en speelde mee voor de titel, dat is momenteel de grote conclusie. Een verdere evaluatie wordt pas na het seizoen gemaakt.