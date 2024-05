Sporting Lokeren-Temse heeft schitterend nieuws en spreekt over "historisch akkoord"

Sporting Lokeren - Temse en Stad Lokeren hebben enkele weken terug een intentieverklaring ondertekend betreffende het gebruik en het onderhoud van het Daknamstadion. Concreet houdt dat in dat de club via een erfpachtregeling voor de komende 99 jaar zekerheid heeft om op deze site actie te zijn.

In tegenstelling tot het vroegere Sporting Lokeren zal de club ook het beheer van de jeugdaccommodatie op zich nemen. Beide partijen zijn bijzonder opgetogen met dit (toch wel historische en belangrijke) akkoord!

Burgemeester Filip Anthuenis: “Na de minder mooie periode na het faillissement hebben wij als stadsbestuur het stadion ter beschikking gesteld van het huidige Sporting Lokeren-Temse om de nieuwe club alle kansen te geven. Wij deden ook inspanningen rond onderhoud, pleinen en infrastructuur. Maar nu is het tijd om de volgende stap te zetten en de gezamenlijke toekomstvisie van stad en club om te zetten in een alomvattend akkoord.”

Voorzitter Hans Van Duysen: “Er liggen al twee bruggen over de Durme die onze site met het stadhuis verbinden, we hebben er vandaag een nog stevigere derde brug bijgebouwd. Eerste prioriteit is om onze velden weer op topniveau te krijgen. Daarvoor namen we al een professionele partner in de hand."

"Daarnaast gaan we ons energieverbruik aanpakken en verder ook heel wat noodzakelijke renovatie- en herstellingswerken uitvoeren. Een nieuwe tribune zit er nog niet in. Maar als die er ooit zou komen, zal de club hiervoor moeten instaan. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.”

Schepen van Financiën Stefan Walgraeve was de stuwende kracht achter de overeenkomst. “De club krijgt de verantwoordelijkheid over het beheer en het onderhoud van de site, maar als stad zorgen we voor een stevige financiële injectie enkele investeringen voor een bedrag van 2,2 miljoen euro op ons te nemen."

"Daarnaast zorgen we ervoor dat de club de nodige onderhouds- en investeringssubsidies zal ontvangen zodat de site perfect onderhouden kan worden. Op die manier verankeren we ons Sporting Lokeren stevig in het Daknamstadion, zorgen we voor een stevige onderbouw en drukken we ons geloof uit in de toekomst van het professioneel voetbal in ons stadion.”