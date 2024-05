Dit is waar Hayen de basis van zijn succes legde: in Knokke-Heist

Nicky Hayen gaat de geschiedenis in als de coach van Club Brugge die een uitzichtloze situatie omkeerde in één van de grootste successen. Een trainer die de fans twee jaar miserie liet vergeten. Maar hoe heeft hij dat nu gedaan?

Hayen heeft het slim aangepakt, weet Het Nieuwsblad. Toen hij coach werd, ging hij niet meteen voor een volle kleedkamer zijn retoriek doen, maar hij nodigde wel kleine groepjes spelers uit om met hem te gaan eten.

In het John-Lee Burgers & Sushi-restaurant aan het Keith Haringplein in Knokke-Heist werd volgens de krant de basis voor zijn succes gelegd. Het ging er over koetjes en kalfjes, maar later op de avond polste Hayen ook steeds naar wat volgens hen de reden was voor de malaise.

Vooral de input van de Vlaamse spelers bleek daarbij waardevolle informatie op te leveren. En Hayen ging ermee aan de slag. Het voetbal onder Deila was volgens velen immers te vrijblijvend.

Hij zorgde ervoor dat iedereen zijn taken kende en dat de te volgen tactiek duidelijk was. Iedereen wist wat hij in elke situatie moest doen... En hij gebruikte ook de data die door Deila verwaarloosd werd.

De neuzen moesten in dezelfde richting staan en dan zouden de resultaten wel volgen, meende Deila. Dat is ook wat gebeurde. Met de kwaliteit in de kern moest het lukken als het vertrouwen eerst maar goed zat.