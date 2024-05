OFFICIEEL: Nicolas Frutos haalt de zoon van Afrikaanse legende naar België

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

La Louvière stijgt naar de Challenger Pro League na een geweldig seizoen in Eerste National en zal een van de attracties van het komende seizoen zijn in de opstap naar de topklasse. De club heeft aangekondigd dat de zoon van een echte legende uit het Afrikaanse voetbal heeft getekend.

Er beweegt veel achter de schermen bij de RAAL. Enkele dagen geleden kondigde de club uit La Louvière de komst van Silvio Proto aan als keeperstrainer. Proto won in 2003 de Belgische beker met La Louvière.

Een mooie aanwinst die niet de laatste zal zijn voor de club van Nicolas Frutos en Salvatore Curaba. Deze week werd een nieuwe aanwinst officieel bekendgemaakt: Nolan Song (17 jaar) heeft zijn eerste profcontract getekend. Hij speelde sinds 2022 voor Standard, maar maakt nu de overstap.

De achternaam doet natuurlijk een belletje rinkelen. Nolan Song is namelijk de zoon van Alexandre Song (36 jaar), voormalig speler van FC Barcelona en Arsenal, en 49-voudig Kameroens international. Alexandre Song stopte in 2023 met voetballen na een verrassende laatste periode in Djibouti.

Nolan Song heeft zijn eerste profcontract getekend en zal in eerste instantie uitkomen voor de U21. Hij heeft zich tot 2026 verbonden aan de Wolven, die onlangs zijn gepromoveerd naar 1B.