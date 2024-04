Imke Courtois laat zich uit over titelstrijd: "Dat is anders voor Union dan voor Club Brugge"

De titelstrijd zal de komende vier weken spannend zijn en blijven. Met Anderlecht, Club Brugge en Union SG zijn er nog drie voorname kandidaten om de eindprijs te pakken. Wat zijn de ingrediënten van een echte topploeg of titelkandidaat?

De voorbije weken sputterde de motor van Union SG. Het opende de Champions' Play-off met 0 op 12 en had de nodige problemen in de beide grote rechthoeken. De spitsen kwamen niet tot scoren, Amoura was minder efficiënt.

Achterin was er dan weer een ander probleem, met doelman Anthony Moris die de voorbije weken toch al meermaals een foutje maakte dat punten heeft gekost aan de Brusselaars. En een goede doelman en scorede spits zijn nochtans ingrediënten van een titelkandidaat.

Ook Club Brugge had de nodige problemen. Simon Mignolet is er door een blessure niet bij en ook Igor Thiago stond een paar maanden droog na zijn transfer van het einde van de wintertransferperiode, beseft ook Imke Courtois.

Anders voor Union dan voor Club Brugge

“Club Brugge heeft de voorgaande matchen niet bepaald veel afgezien van het scoringsprobleem van Thiago, toch? Maar het is natuurlijk nog een extra troef voor Club Brugge", aldus Imke Courtois in De Zondag.

"Maar het ligt toch anders voor Union SG", is Courtois duidelijk. "Met die 0 op 12 in de play-offs toonden ze duidelijk een gebrek aan effiiciëntie in de voorafgaande wedstrijden in de Champions' Play-off." Aan Union om tegen Antwerp ook zondag het tegendeel te bewijzen.