Rode Duivel eert Kylian Mbappé: "Hij is veruit de beste"

Kylian Mbappé heeft zijn vertrek bij PSG aangekondigd en de eerbetuigingen stromen binnen. De Franse spits is inderdaad een van de grootste spelers in de geschiedenis van de Franse club, volgens een Rode Duivel zelfs de grootste.

Kylian Mbappé heeft onlangs bekendgemaakt dat hij bij PSG zal vertrekken. Het is een historisch moment, want de spits heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van PSG. Mbappé, clubtopscorer aller tijden, wordt door velen beschouwd als de beste speler uit de clubgeschiedenis.

Dat is ook de mening van Thomas Meunier, die 128 wedstrijden voor PSG speelde. "Er is geen twijfel mogelijk, hij is veruit de nummer één. Ik ken niet alle details van de geschiedenis van PSG, maar ik ken de beste spelers zoals Raï, Pauleta... Op dit moment is er geen discussie mogelijk", vertelde de Rode Duivel aan L'Equipe.

"Op het veld, in de media, qua charisma... het is Mbappé. Pauleta heeft bijvoorbeeld niet in een Champions League-finale gespeeld. Kylian is de nummer één van PSG," besluit Meunier.

Mbappé speelde 262 wedstrijden voor PSG en scoorde daarin 234 doelpunten. Hij heeft zelf nog niet verteld waar hij naartoe zal gaan, maar naar alle waarschijnlijkheid zal zijn volgende bestemming Real Madrid worden.