Anderlecht mag nu echt beginnen dromen van de titel: "Ik ga niet liegen..."

Anderlecht won van KRC Genk en mag nu zeker beginnen dromen van de titel. Volgend weekend volgt de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge, Killian Sardella is er klaar voor.

Anderlecht won met 2-1 van KRC Genk, maar moest toch tot op het einde bibberen. "Onze eerste helft was goed, maar na de 2-0 lieten we onszelf jammer genoeg in de steek", gaf Killian Sardella toe.

"Genk was gekomen om iets te doen en ze zijn een goede ploeg. Ze drongen aan om naar voren te spelen. Maar zelfs Real Madrid moet soms als een blok verdedigen (lacht). We moesten bij elkaar blijven en moedig zijn", vervolgt Sardella.

Tegenwoordig moet de verdediger er ook wat beter op letten dat hij geen kaarten meer pakt. "(lacht) Je leert van je fouten, en ik heb geleerd. Ik heb dit seizoen lang met 4 gele kaarten gespeeld, dus ik weet wat ik moet doen om te voorkomen dat ik er één te veel pak."

Met nog twee speeldagen op het programma mag Anderlecht beginnen dromen van een titel. "Natuurlijk denken we aan de titel, ik ga niet liegen. We weten dat als we die twee wedstrijden winnen, we zeker kampioen zijn. De wedstrijd tegen Brugge wordt de belangrijkste en moeilijkste van het seizoen", zegt Killian Sardella.

"We weten dat thuiswedstrijden ons sterke punt zijn in deze play-offs en daar rekenen we op. Het geeft ons vertrouwen. En je voelt de band met de fans: elke wedstrijd is uitverkocht. We spelen voor hen, na het rampseizoen van vorig jaar, en we begrijpen hen", besluit hij.