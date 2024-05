Imke Courtois heeft een heel goede reden waarom Union SG na de beker ook de titel moet pakken

De ontknoping in de Jupiler Pro League komt er aan. Met Anderlecht, Club Brugge en Union SG zijn er nog drie kandidaten voor de hoofdprijs.

RSC Anderlecht blijft in de running voor de landstitel na de winst op zaterdag tegen KRC Genk. Maandag staat het duel tussen Club Brugge en Union SG op de agenda. Die match zou wel eens richtingbepalend kunnen zijn.

Union SG won vorige week de beker en heel wat mensen hadden daar geen probleem mee. Ook Imke Courtois niet. “Ik steek ook niet weg: de gunfactor voor Union was heel groot. Eindelijk een prijs!”, klinkt het in De Zondag.

Op basis van de eerste helft verdienden de Brusselaars de bekerwinst, ook al was het eigenlijk een draak van een wedstrijd, zo voegt de analiste er nog toe. Voor haar verdient Union SG ook de dubbel en daar heeft ze een goede reden voor.

Systeem van play-offs

“Ik heb het even nagekeken: zonder halvering van de punten in Play-off 1 stond Union, ondanks de 19 op 21 van Club, nog steeds 7 punten voor op Club en 3 op Anderlecht. Maar zoals gezegd: met een zege op Club, en dat is dankzij de boost die ze donderdag kregen niet onmogelijk, zouden ze toch een flinke stap kunnen zetten.”

Volgens Courtois is de Europese uitschakeling van Club Brugge tegen Fiorentina geen enkel probleem op mentaal vlak. “Club kan doorstomen op wat ze al hebben neergezet in de play-offs en Union op wat ze presteerden na hun 0 op 12 en de bekerwinst.”