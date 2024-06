Krijgt Leandro Trossard straks een Rode Duivel naast zich bij Arsenal? 'Er is contact'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana wil deze zomer graag een mooie transfer versieren. Een goed EK spelen kan hierbij zeker helpen.

Amadou Onana maakte dit seizoen veel indruk bij Everton. Wanneer de middenvelder niet geblesseerd was, speelde hij zo goed als iedere wedstrijd voor de Engelse club.

Maar Onana maakt er geen geheim van dat hij graag een stap hogerop zou willen zetten. Een goed EK spelen kan daar natuurlijk ook bij helpen.

Nu zou de Rode Duivel al interesse genieten van een andere club uit de Premier League. Transferexpert Fabrizio Romano vertelde bij GiveMeSport, dat Arsenal haar oog heeft laten vallen op Onana.

"Er is nog niets concreet, maar er is wel contact geweest. Er werd geïnformeerd over de situatie van de speler, maar er werd niet onderhandeld", vertelde Romano.

Onana speelt sinds de zomer van 2022 bij Everton dat hem toen voor 35 miljoen euro haalde bij LOSC. Momenteel bedraagt zijn marktwaarde 50 miljoen euro volgens Transfermarkt.