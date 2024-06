OFFICIEEL: Union SG gaat opnieuw shoppen in de eigen competitie en stelt nieuwe transfer voor

Union SG zag hoe Club Brugge een serieuze inhaalrace inzette en uiteindelijk de competitie won. Maar bij Union hebben ze geen tijd te verliezen en zijn ze nu duidelijk bezig met zoeken van nieuwe spelers.

De Brusselaars kondigden eerder al de komst van Kamiel Van de Perre aan. Hij maakte de overstap van KRC Genk. Nu ziet Van de Perre een ploegmaat hem volgen.

Union maakte donderdag bekend dat Vic Chambaere vanaf nu bij hen zal spelen. De doelman tekende er een contract tot juni 2027, deelt de club mee via haar website.

Afgelopen seizoen was Chambaere de derde doelman bij KRC Genk, na Maarten Vandevoordt en Hendrik Van Crombrugge. Bij Jong Genk speelde hij toen twee keer mee in de Challenger Pro League.

A new goalkeeper lands in Brussels! 🧱



Vic Chambaere signs with Union until 2027. Welkom! 🧤 pic.twitter.com/m3yIcxOFTB