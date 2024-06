'Woeste Lunin zet Real Madrid helemaal buitenspel en kiest voor (impulsieve en) héél gevoelige transfer'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is hommeles bij Real Madrid. Andriy Lunin kan er absoluut niet mee om dat hij afgelopen zaterdag werd gepasseerd en niet in doel stond tijdens de finale van de Champions League. De doelman is zijn kastje in het Estadio Santiago Bernabeu al aan het leegmaken. Al zal een verhuis niet nodig zijn.

Het verhaal is ondertussen algemeen bekend. Andriy Lunin deed het uitstekend tussen de Madrileense doelpalen tijdens de afwezigheid van Thibaut Courtois. Meer zelfs: de Oekraïense doelman ontpopte zich in de kwart- en halve finales tegen Manchester City en Bayern München zelfs tot de held van De Koninklijke. Lunin kon er dan ook allerminst om lachen dat Carlo Ancelotti voor de finale de voorkeur gaf aan Thibaut Courtois. De doelman was de dagen voor de eindstrijd dan wel ziek, maar de beslissing om onze landgenoot te laten spelen was naar verluidt al enkele weken eerder genomen door de coach van Real. © photonews Nochtans stond Lunin op het punt om een contractverlenging tot medio 2029 te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse media weten dat dat niet langer een optie is. Ook Jorge Mendes (zaakwaarnemer van Lunin, nvdr.) stond op zijn achterste poten toen hij hoorde dat Courtois op het wedstrijdblad stond. Meer zelfs: Lunin lijkt inmiddels al een nieuwe club te hebben gevonden. Atlético Madrid is bereid om de 25-jarige Oekraïener een contract voor te schotelen. Meer zelfs: de eerste gesprekken tussen Los Colchoneros en Mendes zijn al achter de rug én waren héél bevredigend voor alle partijen. Blijft Andriy Lunin bij Real Madrid of kiest hij voor een andere club? Bij Real Madrid heeft Lunin nog een contract tot medio 2025. Met andere woorden: zonder contractverlenging moet De Koninklijke hem deze zomer verkopen om er nog een zakcentje aan over te houden. De marktwaarde van Lunin wordt door Transfermarkt geschat op zestien miljoen euro.