Maakt Anderlecht een héél opvallende keuze? 'Belgische recordkampioen wil clubicoon van... Club Brugge naar Brussel halen'

RSC Anderlecht denkt aan Will Still om de leiding te nemen over RSCA Futures. Maar ook plan B is een gekende naam in de Belgische voetbalwereld.

Laat het héél duidelijk zijn: Will Still is plan A voor RSC Anderlecht. De voormalige coach van onder meer Sporting Charleroi, KAS Eupen en KV Kortrijk heeft eveneens een aanbieding van Zulte Waregem op zak. Om Essevee te counteren verhoogde Jesper Fredberg de cijfertjes al een keer. Al is het tweede bod ook meteen het finale bod. Anderlecht verwacht voor maandag een beslissing van Still. Bij RSCA Futures zou hij aan de slag gaan als T1. Hij wordt in dat geval bijgestaan door René Peeters. Voor de volledigheid: RSCA Futures en Zulte Waregem spelen beiden in de Challenger Pro League. © photonews Al heeft Anderlecht een alternatief achter de hand. Het Laatste Nieuws weet dat ook Sven Vermant gepolst is om de paars-witte jonkies onder zijn hoede te nemen. Vermant zou normaal gezien vanaf volgend seizoen aan de slag gaan als coach van Jong België U17, maar hij wacht de beslissing van Anderlecht af. Wie wordt de nieuwe coach van RSCA Futures? De komst van Vermant naar Brussel is enigszins opvallend te noemen. De voormalige middenvelder was tussen 1993 en 2001 én tussen 2005 en 2008 aan de slag bij Club Brugge. Ook na zijn voetbalpensioen bleef hij aan de slag bij blauw-zwart. Hij was er coach van diverse jeugdploegen én sportief directeur van de jeugdacademie.