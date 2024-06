Philippe Albert ziet welke spelers de Rode Duivels echt nodig hebben op het EK: "Zonder hen is het een ander verhaal"

De Rode Duivels konden hun eerste oefeninterland van de week winnen tegen Montenegro. Het werd 2-0 na doelpunten van Kevin De Bruyne en Leandro Trossard.

De Rode Duivels werkten hun eerste oefenwedstrijd af tegen Montenegro. Domenico Tedesco kreeg de kans om wat te experimenteren met verschillende spelers en deed dat ook.

Philippe Albert keek aandachtig naar de wedstrijd. "Wat ik er echt van wil onthouden is de eerste helft", begint hij bij RTBF. "De Rode Duivels speelden de eerste 45 minuten op een heel hoog niveau. Ze creëerden talloze kansen."

Over de tweede helft is hij minder te spreken. "Aan de andere kant was ik teleurgesteld over de tweede helft, toen er in de rust 6 wissels werden doorgevoerd. We zagen niet veel meer. Doku maakte een beetje indruk, maar er was geen creativiteit op het middenveld."

Wie vooral opviel voor Albert is Kevin De Bruyne. "Hij is de De Bruyne die we 14 maanden geleden kenden. Het was een genot om hem bezig te zien. Alles wat hij deed, werd perfect uitgevoerd."

"We zagen een heel, heel grote De Bruyne voor de rust. Hij is de leider van dit team. Ik hoop dat De Bruyne en Lukaku 100% zullen zijn op het EK, want zonder hen is het een ander verhaal", besluit hij.