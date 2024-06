Het wordt nog even nagelbijten voor Club Brugge: Tot deze dag kan er beroep worden aangetekend tegen Omgevingsvergunning en bouw van nieuw stadion

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft de Omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion (eindelijk) beet. Al durft niemand al echt de champagnekurken te laten knallen. Er wordt immers wederom beroep verwacht van de buurtbewoners en actiegroepen.

Het nieuwe stadion van Club Brugge - de Belgische landskampioen mikt op een tempel met veertigduizend zitjes - moet in de achtertuin van het huidige Jan Breydelstadion komen. Dat betekent ook meteen dat het stadion voor een pak buurtbewoners in hun eigen achtertuin komt te liggen.

Die buurtbewoners vragen dan ook dat het stadion verplaatst wordt op de site. Op die manier kijken de inwoners van de straten rond de Olympiasite niet op een muur van ruim veertig meter hoog. Daarnaast zijn de actiegroepen en buurtcomités nog steeds bezorgd over het parkeerprobleem.

Met andere woorden: het beroep zal er komen. En er kan ook wettelijk verzet aangetekend worden. Al zit er wel een deadline op: twintig juni. Na die datum is het niet meer mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de Omgevingsvergunning en het nieuwe stadion.

Tot wanneer kan er beroep aangetekend worden tegen de Omgevingsvergunning van Club Brugge?

Pikant detail: drie jaar geleden kreeg blauw-zwart ook al een Omgevingsvergunning en werd die na beroep ingetrokken. De landskampioen liet al weten dat het de bedoeling is om de komende dagen en weken in dialoog te gaan met de buurtbewoners. Al vrezen we dat er héél véél overtuigingskracht zal nodig zijn.