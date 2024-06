Sleutelspeler van Antwerp is op weg naar een vertrek: Michel-Ange Balikwisha staat op de radar bij meerdere clubs

Michel-Ange Balikwisha kan Antwerp deze zomer verlaten. Buitenlandse clubs tonen interesse in de jonge speler.

Michel-Ange Balikwisha (23 jaar) is goed gegroeid sinds hij van Standard naar Antwerp trok. In 124 wedstrijden voor The Great Old, scoorde hij 25 doelpunten en kon hij 14 assists geven.

Hij was beslissend in de kwalificatie voor de Champions League met een doelpunt en een assist in de returnwedstrijd tegen AEK Athene en speelde vervolgens 5 van de 6 groepswedstrijden in de Champions League, waardoor hij zich ook in de kijker speelde bij verschillende clubs.

Een blessure die hem niet heeft afgeremd

Na een knieblessure aan het begin van het jaar die hem iets minder dan twee maanden aan de kant hield, keerde Michel-Ange Balikwisha meteen terug in de basis. In de play-offs speelde hij alle wedstrijden en scoorde hij twee keer.

Maar bij Antwerp zal er heel wat veranderen. De club zal geen Europees voetbal spelen, heeft afscheid genomen van Mark Van Bommel en zal weer meer focussen op jonge spelers en veelbelovende talenten.

Het is ook geen geheim meer dat Antwerp niet zal aarzelen om spelers te verkopen die veel geld kunnen opleveren, en Balikwisha is daar duidelijk een van. Hij wordt door Transfermarkt geschat op 9 miljoen euro. Hoewel hij nog een contract heeft tot 2026, zou het verrassend zijn om hem nog een seizoen te zien blijven.

Buitenlandse clubs hebben interesse in Balikwisha

Er is dan ook duidelijke interesse. Volgens onze informatie hebben verschillende buitenlandse clubs al geïnformeerd naar Michel-Ange Balikwisha. Franse, Spaanse en Duitse clubs volgen de aanvaller van Antwerp van dichtbij en zouden zelfs contact hebben opgenomen met zijn entourage om zijn toekomst te bespreken. Het is nog niet bekend welke weg de speler zelf wil uitgaan.