Twee heel grote favorieten: zoveel kans maakt België op EK-winst

De Rode Duivels trekken bijna richting Duitsland om aan het EK te beginnen. Ze spelen op 17 juni hun eerste wedstrijd tegen Slowakije.

Het EK in Duitsland gaat op 14 juni van start. Gastland Duitsland neemt het dan op tegen Schotland. Een maand later wordt op 14 juli de finale gespeeld, maar wat is nu de kans dat de Rode Duivels die spelen?

Opta heeft 10.000 simulaties gedaan en de resultaten zijn duidelijk. De groepsfase mag geen probleem worden volgens Opta. België heeft 51% kans om de poulefase te winnen en 26% kans om tweede te worden. Oekraïne heeft het meeste kans om tweede te worden.

Groepswinnaar worden zal een belangrijke zijn met oog op het verdere verloop van het toernooi. Als dat het geval is komen de Rode Duivels tegen de derde van groep A, B, C of D in de achtste finale.

Die finale wordt op 2 juli gespeeld in München. België heeft dan ook 48,5% kans om door te stoten naar de kwartfinale volgens Opta. Nadien wordt het heel wat moeilijker.

Opta geeft de Rode Duivels 23,4% kans om in de halve finale te geraken. 10,6% op een plaats in de finale en slechts 4,7% op eindwinst van het toernooi. Daarmee hebben nog zeven andere landen meer kans om het EK te winnen volgens Opta.

Volgens de simulaties heeft Engeland het meeste kans om het toernooi te winnen: 19,9%. Frankrijk volgt kort met 19,1% kans terwijl het gastland zich tevreden moet stellen met 12,4%.