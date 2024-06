Jesper Fredberg bespreekt hét verschil tussen Anderlecht en Club Brugge: "Maar net dat hebben we in de play-offs niét kunnen doen"

RSC Anderlecht droomde maandenlang van de titel, maar paars-wit liet het in de laatste rechte lijn afweten. Uiteindelijk mag Club Brugge zich het komende jaar de Belgische landskampioen noemen. Hoe groot is de kloof tussen beide topclubs?

"Dat is een enorm moeilijke vraag", valt Jesper Fredberg met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Op financieel vlak is de kloof groot. Op dat vlak hinkt RSC Anderlecht ver achterop in vergelijking met Club Brugge."

Bovendien mag blauw-zwart komend seizoen opnieuw de Champions League in. In het Nederlands: blauw-zwart mag al minstens dertig miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. "En dat is hun derde Champions League-campagne in vier seizoenen, hé."

"Al is het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge op sportief vlak minder groot", blijft Fredberg strijdvaardig. "We moeten niet onderdoen voor Club Brugge als we beiden onze beste ploeg opstellen. En dat hebben wij in de play-offs niét kunnen doen."

Welke stappen wil RSC Anderlecht zetten?

De ambitie van Anderlecht is dan ook héél duidelijk. "Het is onze bedoeling om volgend seizoen competitiever te zijn", besluit de sportief directeur van paars-wit. "En dan ben ik ervan overtuigd dat we automatisch meespelen voor de prijzen."