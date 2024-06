Gaat KRC Genk alweer goudhaantje wegkapen bij STVV? 'Matte Smets heeft beslissing genomen over zijn toekomst'

KRC Genk en Wouter Vrancken gingen tijdens de play-offs uit elkaar. De coach was klaar voor een ander avontuur en de club vond het dan beter dat hij toen vertrok.

Ondertussen hebben de Limburgers al een nieuwe coach gevonden. Die zijn ze bij de rivaal gaan halen. Thorsten Fink kwam over van STVV en werd donderdag voorgesteld aan de pers.

Het was ook geen geheim dat Genk naast de coach, ook nog twee spelers erbij wil van de rivaal met Matte Smets en Jarne Steuckers. Eerder werd al gemeld dat Steuckers voor 800.000 euro zou overkomen.

Maar of Matte Smets overtuigd kon worden, bleef nog even afwachten. Nu komt transferexpert Sacha Tavolieri wel met meer nieuws. Hij weet dat Smets heel graag terug wil keren naar Genk.

Smets speelde er tijdens zijn jeugd al een aantal jaren en zou dus graag weer naar Genk willen. Er is een meeting gepland in de komende 24 uur om tot een persoonlijk akkoord te komen. Genk zou de afkoopclausule van 2,25 miljoen euro maar al te graag willen betalen.

🇧🇪🐥 EXCL. Matte Smets wants to come back to #KRCGenk ! The central back played in the youth teams of Genk before joining #STVV & would love to return.



🗣️ A meeting has been scheduled in the next 24 hours with Genk leaders in order to find an agreement on personal terms.



