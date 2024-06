Vermeeren was zelf verbaasd en geeft aan welke uitleg hij van bondscoach Tedesco kreeg: "Dat wil ik niet beschamen"

Arthur Vermeeren heeft woensdagavond van Domenico Tedesco meer dan de helft van de minuten gekregen die hij het laatste half jaar kreeg van Diego Simeone bij Atlético Madrid. De 19-jarige middenvelder deed het echter goed, ondanks zijn gebrek aan matchritme.

Vermeeren speelde exact 160 minuten het laatste half jaar, verdeeld over vijf matchen. "Het is heel lang geleden dat ik nog eens 90 minuten mocht spelen", lachte hij achteraf. "De bondscoach stuurde een experimenteel elftal de wei in om jongens zoals ik minuten te geven. Ik denk wel dat ik een goeie match speelde, zonder al te veel problemen."

Toch was het voor velen een verrassing dat hij werd opgeroepen. "Voor mij ook hoor", grijnsde hij. "Je hoopt er wel op, maar nadat je heel het jaar niet gespeeld hebt, denk je toch dat het niet zal gebeuren. Maar ik ben blij met het vertrouwen."

De bondscoach zei dat hij mijn kwaliteiten kende en er niet aan twijfelde

Vermeeren kreeg ook een uitleg waarom hij er bij is, want evident is dat toch niet als de bondscoach bij zijn aanstelling verkondigde dat hij fitte spelers en jongens met matchritme ging selecteren. "Ja, hij vertelde me dat hij vertrouwen in mij heeft."

"Dat hij me de toekomst van de nationale ploeg noemde? Dat zijn heel mooie worden en die wil ik niet beschamen. Hij zei me dat dit belangrijk is voor mijn ontwikkeling en dat hij mijn kwaliteiten kent en er vertrouwen in heeft. Ik wil dat nu ook laten zien op het veld."

Ik zou 100 procent zeker dezelfde beslissing nemen

Maar veel speeltijd zien we niet voor hem weggelegd, al kan de bondscoach ons altijd verrassen. Zijn transfer naar Atlético bracht tot nu toe nog niet wat iedereen ervan verwachtte. "Maar ik wist dat de kans er was dat ik weinig zou spelen. Ik zou nu 100 procent zeker dezelfde beslissing nemen."

"Het was een transfer naar de toekomst toe. Ik heb ook getekend voor zes jaar, dit was ingecalculeerd. Tuurlijk had ik gehoopt meer te spelen, maar je moet de beslissing van de coach accepteren. En op training tonen dat je meer minuten verdient."

Vermeeren gaat met een duidelijk doel naar het EK. "Zoveel mogelijk ervaring opdoen en zoveel mogelijk van de ervaren spelers leren. En als de coach me nodig heeft, zal ik altijd klaar staan."