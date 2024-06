Anderlecht heeft Delaney en Augustinsson binnen, maar... 'Gattoni geniet interesse van mythische topclub uit eigen land'

RSC Anderlecht onderhandelt met Sevilla FC over de definitieve transfers van drie huurlingen. Het is de bedoeling van Jesper Fredberg om ook Federico Gattoni definitief naar Brussel te halen. Al is er concurrentie voor de verdediger.

RSC Anderlecht wil door met Thomas Delaney en Ludwig Augustinsson. Beide spelers werden door paars-wit gehuurd bij Sevilla FC en de kans is groot dat de definitieve overstap zal worden gemaakt. Een akkoord is nakende. Anderlecht zal wellicht vier miljoen euro betalen voor beide spelers.

Ook het transferdossier van Federico Gattoni ligt op tafel. Ook de 25-jarige Argentijn werd door Anderlecht gehuurd bij Sevilla, maar in dit dossier werden nog geen afspraken gemaakt over een definitieve verhuis. Anderlecht wil echter graag door met de verdediger.

© photonews

Aanvankelijk lag een nieuwe huur op tafel, maar paars-wit wil Gattoni definitief naar Brussel halen. Door het vertrek van Zeno Debast en de vraagtekens achter de toekomst van Jan Vertonghen is defensieve versterking broodnodig. Gattoni bewees tijdens de play-offs dan weer dat hij klaar is voor een basisplaats in Brussel.

Al zullen de onderhandelingen in dit dossier moeizamer verlopen. De marktwaarde van Gattoni wordt door Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro, maar Sevilla wil graag het onderste uit de kan halen. Anderlecht is immers niet de enige gegadigde voor de Argentijn.

Blijft Federico Gattoni bij RSC Anderlecht?

Volgens de Argentijnse kranten is ook Boca Juniors geïnteresseerd in de komst van Gattoni. Anderlecht is hier wél in het voordeel dat de mytische club zich nog niet officieel heeft gemeld. Het is dus een zaak voor Fredberg om snel een deal uit de brand te slepen.