Nieuwe KRC Genk-coach Thorsten Fink is duidelijk over het missen van Europees voetbal

Thorsten Fink is de nieuwe coach van KRC Genk. Hij werd donderdag voorgesteld bij de pers.

Thorsten Fink deed het dit seizoen erg goed bij STVV. Hij werkte er veel met jonge spelers en probeerde steeds aantrekkelijk voetbal te brengen, wat ze in Genk graag zien.

Fink sprak op donderdag voor het eerst met de pers. Hij had het over de redenen waarom hij voor Genk koos. "Dit alles wijst op de professionaliteit van de club. Het is van het hoogste niveau", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Maar het belangrijkste voor mij: het DNA van Genk. Hier wordt met jonge spelers gewerkt. Daar hou ik van. Deze club heeft alles om succesvol te kunnen zijn", gaat Fink verder.

Genk speelt nu wel geen Europees voetbal volgend seizoen, maar dat vindt de Duitse coach niet heel erg. "En daarmee mikken we op play-off 1, uiteraard. Het feit dat we geen Europees spelen kan positief zijn. Zo kunnen we er meteen staan in de eigen competitie, ons dáár op concentreren. Met spelers die passie tonen en meer eendracht tonen. Wat dat ontbrak hier toch wat."

"Ik heb eigenlijk nooit tegen de degradatie gevochten. Ik weet dus wel wat die druk inhoudt: de bal hebben, móeten winnen. Hier willen ze aan de top meedraaien, ik hou van die druk", besluit hij.