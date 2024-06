Pro League maakt bekend wanneer 'de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen' wordt gegeven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het voetbalseizoen in België zit er helemaal op na de wedstrijd om het laatste Europese ticket. Het EK staat voor de deur en de spelers zullen daarna niet veel tijd hebben om op adem te komen.

Club Brugge heeft op 26 mei de titel gewonnen tijdens de laatste speeldag van de Play-offs. Een week later behaalde KAA Gent het laatste Europese ticket ten koste van KRC Genk en zo kwam het seizoen tot op zijn einde.

Het Europees kampioenschap zal plaatsvinden in Duitsland van 14 juni tot 14 juli. Bijna direct daarna zal het Belgische voetbal alweer van start gaan.

De Pro League heeft namelijk de datum bekendgemaakt waarop de Supercup gespeeld wordt. Club Brugge en Union Saint-Gilloise zullen het tegen elkaar opnemen.

'De Supercup tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Royale Union Saint-Gilloise vindt plaats op zaterdag 20 juli (aftrap om 20.00 uur). Dat is deze week beslist door de kalendercommissie', klinkt het bij de Pro League.

'De officieuze aftrap van het nieuwe seizoen wordt al binnen anderhalve maand gegeven in het Jan Breydelstadion. Als landskampioen krijgt Club Brugge het thuisvoordeel in de Supercup, die live uitgezonden wordt via de verschillende kanalen van Eleven DAZN.'