"Soms tot vijf keer per dag": Ruben Van Gucht geeft speciale routine prijs

Over het liederlijke leven van Ruben Van Gucht verschijnt de voorbije weken en maanden heel wat. De presentator en commentator lijkt zich daar niet eens zoveel van aan te trekken en speelt soms zelfs het spelletje een beetje mee. Verder is hij ook een groot hondenliefhebber.

Deze week was het de Radio 2 Lenteweek, waarin het ook ging over de lenteschoonmaak. En daarin kwam Ruben Van Gucht ook een keertje aan de telefoon, want hij heeft heel wat poetswerk in eigen huis.

Tot vijf keer per dag dweilen

Hij heeft twee honden en die maken het al eens vuil. "Ik tel het niet, maar op sommige dagen zal het wel zeker vijf keer zijn dat ik moet dweilen", aldus Van Gucht.

"Het is nu droog weer, dus afdrogen moet nu niet gebeuren. Ik maak altijd hun pootjes proper als ze binnenkomen. Met nat gaat de modder er sneller af, maar dan zijn er natuurlijk wel natte pootjes en die moeten gedweild worden."

Geurkaarsjes

"Ik kan heel veel dingen rustig benaderen, dus ook dat. We moeten het niet overdrijven, maar ik doe het natuurlijk wel standaard. Het is een routine, zoals 's morgens naar het toilet gaan of een tasje koffie drinken."

"Af en toe was ik mijn handen met speciale shampoo en verder heb ik wel wat geurkaarsjes en dergelijke meer. Maar dat alleen volstaat niet."