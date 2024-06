Saoedi-Arabië of toch nog een jaartje Europa? Romelu Lukaku laat zich nu ook zelf uit over zijn toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Romelu Lukaku blijft nog heel onzeker. De Belgische spits zal deze zomer van club veranderen, maar zijn bestemming is nog niet duidelijk.

Romelu Lukaku speelde een goed seizoen bij AS Roma. De spits was er goed voor 21 doelpunten in 47 wedstrijden, maar zal er deze zomer wel zeker moeten vertekken.

Hij werd gehuurd van Chelsea, maar de Italianen kunnen het zich niet financieel verloorloven om hem definitief over te nemen. Bij Chelsea heeft hij ook geen toekomst meer. Een transfer naar Saoedi-Arabië behoort tot de opties.

Afgelopen zomer kon Lukaku ook al naar daar trekken. "Dat was toen echt intens. Twee weken lang. Twee dagen aan een stuk dacht ik: 'Ja, ik ga', 'Nee, ik ga niet.' Omdat iedereen pas naar Saoedi-Arabië ging nádat ik er kon tekenen, was ik even bang", vertelde hij volgens HLN bij een interview met VTM.

"Saoedi-Arabië zou me niet tegenhouden. Het niveau zal er alleen maar stijgen. Naar een veel hoger niveau dan veel mensen denken. Steeds meer voetballers zullen de neiging hebben om daar te gaan spelen. Ook door hoe de fans daar het voetbal beleven. De infrastructuur moet nog beter, maar alle grote Europese topclubs weten: 'Saoedi-Arabië komt eraan'. Je ziet dat al in het boksen, de golf, Formule 1...", gaat hij verder.

"In mijn hoofd ben ik er al uit. Ik weet wat er gaat gebeuren", vertelde Lukaku. "Veel mensen praten graag, misschien omdat ik geen makelaar heb. Maar ík ga beslissen. Ik heb mijn situatie zélf in de hand. Ík ga een keuze maken en eens ik die zal uitleggen, gaat iedereen me gelijk geven."

"Kijk, telkens ik besliste om ergens te blijven of te vertrekken, bleek het door bepaalde factoren - bijvoorbeeld mijn verstandhouding met de trainer - de juiste keuze. Het is zoals een relatie met een vrouw. Als het niet meer klikt, waarom dan nog samen blijven?"

Om af te sluiten zaait Lukaku nog iets meer verwarring. Hij werd al gelinkt aan Napoli waar zijn ex-coach Antonio Conte onlangs werd voorgesteld. Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn beste trainer tot op heden is hij duidelijk: "Antonio Conte"...