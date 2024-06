Dubbele klap voor Club Brugge: Anderlecht haalt twee spelers (waarvan eentje met 750.000 volgers op Instagram)

Een speler van twaalf jaar en een speler van negen jaar verkassen bij Club Brugge en trekken beiden naar Anderlecht. Daarmee bewijzen ze opnieuw dat er ook op jonge leeftijd al transfers zijn tussen de topclubs.

Spelertjes van 15, 14 en zelfs 12 of 10 jaar verhuisden de afgelopen maanden van de ene jeugdopleiding naar de andere in ons land. En dat heeft zijn gevolgen, want in België krijg je pas vanaf een bepaalde leeftijd een vergoeding voor een jeugdspeler die word verkocht aan een andere ploeg.

De opleidingsvergoeding wordt momenteel uitbetaald vanaf 12 jaar. Een speler die dus op zijn tiende al verkast? Daar is geen vergoeding voor voorzien achteraf. En daar wilde de Pro League wel wat aan gaan veranderen.

Strengere regels?

Vorig seizoen kwam Stijn Van Bever daartoe met een plan: "Elk kind moet kunnen voetballen waar hij of zij wil, maar er moet een beter kader komen. Er moet een betere stroomlijn en structuur komen. En we willen ouders sensibiliseren over hoever alles kan gaan."

De Pro League begreep dus ook dat de handel in steeds jonger wordende spelertjes beter moet gereguleerd worden. Toch kunnen ook zij geen transfers op heel jonge leeftijd tegenhouden - het is deze week niet anders.

Aaron Ngando is amper 9 jaar en speelde bij de U9 van Club Brugge, maar zal volgend seizoen uitkomen voor ... RSC Anderlecht. Ook op die leeftijd lijkt dat al een gevoelige transfer voor Ngando, die wel gezien mag worden als een echt fenomeen.

Op de sociale media dan toch alvast. Op Instagram verzamelde hij ondertussen al 750.000 volgers met zijn kunstjes en dribbels. Daarmee doet hij nog veel beter dan ex-Anderlechtspeler en dito fenomeen Rayane Bounida, die nu bij Ajax zit en ook al op jonge leeftijd getransfereerd werd.

Er is trouwens nog meer nieuws, want ook Isaac Bapa Banze Kanda verlaat de club en zal naar RSC Anderlecht trekken. Isaac Bapa Banze Kanda is een 12-jarige speler en daarmee bewijst ook hij dat er zeer snel gehandeld wordt.

De toekomst zal moeten uitwijzen of beide spelers ook ooit de A-kern van RSC Anderlecht (of nog een andere club in binnen- of buitenland) zal halen. Tot dan wordt het vooral uitkijken wat ze volgende jaren bij paars-wit kunnen betekenen.