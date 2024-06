Zitten de Rode Duivels met een probleem in de verdediging? "Wat gebeurt er als hij tegen Mbappé komt te staan?"

De Rode Duivels speelden woensdag hun eerste van twee oefenwedstrijden met oog op het EK dat eraan komt. Er werd met 2-0 gewonnen van Montenegro.

Axel Witsel mocht tegen Montenegro één helft spelen. Hij kwam er na de rust op voor Wout Faes. Het was al van het WK in Qatar geleden dat hij nog bij de Rode Duivels in actie kwam.

De tweede helft tegen Montenegro verliep een pak minder goed dan de eerste. Een opvallend moment was dat Witsel er op een bepaald moment helemaal werd afgelopen door een Montenegrijn, die nadien alleen op doel kon aflopen.

"Het is een iets dat misschien onbelangrijk lijkt in een vriendschappelijke wedstrijd, maar dat is het helemaal niet in onze positie", vertelde Guillaume Gillet bij RTBF. "Iedereen is het er unaniem over eens dat Witsel een heel goed seizoen heeft gehad in een driemansdefensie. Maar we zijn bang dat we in een 4-koppige verdediging een vrij trage as zullen hebben, met Witsel centraal achterin."

"Dat hebben we nu echt gezien met deze actie. En ik denk niet dat een verdediging met drie spelers deel uitmaakt van het plan van Tedesco. Je verandert niet de hele tactiek voor een speler die al een jaar niet geselecteerd werd."

"Dus ik denk niet dat het haalbaar is voor de Duivels om met drie spelers achteraan te spelen. Dan we moeten onszelf de vraag stellen: wat gebeurt er als we met Witsel tegen Mbappe of tegen spitsen uit Engeland moeten spelen?", besluit Gillet.