Axel Witsel heeft duidelijk niet iedereen gerustgesteld... "Het is een vergiftigd geschenk"

België heeft woensdagavond gewonnen zonder te schitteren tegen Montenegro. Axel Witsel maakte voor het eerst sinds het WK in Qatar minuten bij de Rode Duivels.

Axel Witsel keerde na een lange afwezigheid terug bij de Rode Duivels. Hij kreeg in de tweede helft bij zijn invalbeurt meteen de kapiteinsband van Tedesco.

De 35-jarige speler beleefde een zeer goed seizoen bij Atlético Madrid, waar hij opviel als centrale verdediger. Iets wat bij de Rode Duivels nu wel zorgen baart is hoe traag hij is.

Philippe Albert gaf bij RTBF zijn mening erover. "Axel (Witsel n.v.d.r.) kan voetballen. Zijn intelligentie op het veld staat buiten kijf. Maar zijn snelheid in een viermansverdediging, dat is een probleem."

Volgens hem ligt het probleem bij de systeemkeuze van Tedesco. Guillaume Gillet zei ongeveer hetzelfde. "Ik verwijt hem niets, het is een vergiftigd geschenk van Tedesco om hem te laten spelen in een viermansverdediging. Als je besluit om met Witsel te spelen in de verdediging, dan moet dat in een driemansverdediging zijn. Hij is het gewend van bij Atlético Madrid en doet het daar goed."

"Gezien de kwaliteiten van Witsel, zou hij nog steeds van onschatbare waarde kunnen zijn op het middenveld voor ons. Ik denk niet dat Tedesco zal overschakelen naar een driemansverdediging, dat zou onze vleugelspelers te veel defensief werk opleveren. Het is aan de bondscoach om de juiste beslissingen te nemen. Daar wordt hij goed voor betaald. Als het niet lukt, zal hij zijn beslissingen verantwoorden", vervolgt Albert, die dus niet helemaal gerust lijkt.