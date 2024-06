Het gaat snel bij KRC Genk: 'club komt tot akkoord en betaalt 1,5 miljoen euro voor tweede zomertransfer'

KRC Genk beleefde niet zijn beste seizoen. Na een bekeruitschakeling tegen KV Oostende, een mislukt Europees avontuur en uiteindelijk zelfs Europees voetbal missen op de laatste speeldag, is het tijd voor vers bloed.

Met Thorsten Fink stelde KRC Genk al een nieuwe coach voor, nu nog nieuwe spelers. Jarne Steuckers van STVV zou de eerste zomertransfer moeten worden, maar ze blijven niet afwachten bij Genk.

De volgende transfer zou er ook zo moeten aankomen. We kondigden al aan dat Adrián Palacios op weg was naar Genk, maar nu zouden ze in Limburg ook een overeenkomst met zijn club, Deportivo Cali, gevonden hebben.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Racing Genk 1,5 miljoen euro betaalt om hem over te nemen. Er ligt een contract tot 2029 klaar voor de 19-jarige vleugelverdediger.

Zijn VISA moet nog in orde gemaakt worden, en dan is het wachten op het papierwerk. Hij zal eerst bij Jong Genk aan de slag gaan, maar het plan is dan wel om hem later bij de A-kern te krijgen.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇨🇴 Genkies are working to finalize Adrián Palacios deal. Agreement with Deportivo Cali has been found around 1,5M€.

Now it’s up to paperwork and getting a VISA to join the Belgian club.

✍🏼 Contrat until June 2029 on the table. #mercato #JPL pic.twitter.com/9KYPdoFzp7