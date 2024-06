Nu ook ambras bij Real Madrid: Spaanse media smullen van ruzie met Courtois (maar vooral Ancelotti)

De Champions League-winst van Real Madrid heeft niet bij elke Madrileen voor euforie gezorgd. Zoals verwacht was Andriy Lunin niet blij dat Thibaut Courtois in doel stond. De Oekraïnse doelman zorgde voor een donkere wolk over de viering.

Carlo Ancelotti liet er geen twijfel over bestaan wie zijn nummer 1 is. En zo heeft Thibaut Courtois het graag. Respect van zijn trainer is belangrijk. Dat is immers wat hij Domenico Tedesco verwijt te weinig te geven.

Maar Lunin, die een heel seizoen op hoog niveau keepte terwijl Courtois geblesseerd was, verwachtte ook wel wat meer respect. De Oekraïner had tegen Manchester City een belangrijke rol gespeeld en had verwacht ook de finale te mogen betwisten.

Na de winst deed Lunin er alles aan om Courtois te ontlopen. Geen felicitaties, geen handshake, niks. Op initiatief van de keeperstrainer gingen de drie doelmannen wel samen met hem op de foto, maar bij Lunin kon er geen lachje af.

De Spaanse media smullen er intussen van. “Een klap in de onderbuik”, zei zijn entourage anoniem in de kranten. Lunin had vorige week wel griep, maar reisde toch apart af naar Londen.

De woede van Lunin is niet speciaal gericht op Courtois, maar vooral op Ancelotti. Al merkten de media ook op dat hij tijdens de viering in de Madrileense binnenstad Courtois ook meed. Benieuwd of hij zijn contract nu wel gaat verlengen. Dat was bijna rond, maar zijn makelaar, Jorge Mendes, kon er blijkbaar ook niet mee lachen.