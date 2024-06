Club Brugge dropt bommetje op clubs die niét mee willen met nieuw format: 'Landskampioen gaat televisierechten zelf verkopen'

Wat met het nieuwe competitieformat? Normaliter moest de beslissing één dezer dagen vallen, maar de Algemene Vergadering van de Pro League heeft alles in de koelkast gestoken. Club Brugge denkt er ondertussen aan om stappen te ondernemen.

Het is geen geheim dat Club Brugge af wil van de play-offs. De landskampioen verkiest een klassiek competitieformat met zestien of achttien eersteklassers, maar wil eventueel meewerken aan een format mét Champions Play-Offs. In dat laatste scenario strijden vier clubs om de titel en is er géén halvering van de punten.

Enig probleem: dat format zal géén tweederdemeerderheid halen, terwijl er voor het einde van de maand een beslissing moét genomen worden. De kans lijkt op dit moment héél groot dat die consensus er niet zal komen en dat we de komende seizoenen gewoon in het huidige format blijven voetballen.

© photonews

Het Laatste Nieuws weet dat dit géén optie is voor blauw-zwart. Meer zelfs: Club Brugge denkt eraan om de televisierechten zelf te verkopen als er geen nieuw format met minder drukke kalender zal komen. En dat heeft de landskampioen ook héél duidelijk gemaakt aan de onderhandelingstafel.

Bart Verhaeghe is van mening dat een minder drukke kalender de enige manier is voor de Belgische topclubs om prijzen te pakken in de Europese competities. Willen de andere (kleinere) clubs niet volgen? Dan zal het hen héél véél geld kosten. Het zijn de wedstrijden van de topclubs die immers het meest opleveren.

Kan Club Brugge de televisierechten zelf verkopen?

De televisierechten komen vanaf seizoen 2025 - 2026 opnieuw op de markt. In het verleden verkochten de clubs hun rechten collectief om meer geld uit de brand te slepen. Het spreekt echter voor zich dat de geïnteresseerde partijen meer willen betalen voor de rechten op wedstrijden van onder meer Club Brugge, RSC Anderlecht en Antwerp FC.