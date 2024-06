Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zeggen of België het EK kan winnen

De Rode Duivels trekken bijna naar Duitsland om het EK te spelen. Na de oefenwedstrijd tegen Montenegro, volgt er nog eentje tegen Luxemburg. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku laten zich uit over de kansen op het toernooi.

Het EK begint over iets meer dan een week. De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op 17 juni, maar er wacht nog een oefenwedstrijd tegen Luxemburg op zaterdag. Tegen Montenegro werd er met 2-0 gewonnen op woensdag.

De afgelopen edities kon België geen prijs pakken, deze keer wel? "Waarom niet?", begint Kevin De Bruyne tijdens een interview met VTM volgens HLN. "Er zijn geen favorieten, maar er gaan niet veel ploegen blij zijn als ze onze ploeg zien. We hebben een totaal nieuwe stijl, een heel andere manier van spelen."

"We hebben ook heel veel jonge gasten die misschien wat meer onbekend zijn voor die landen. Ik denk dat we vrij ontspannen aan dit toernooi kunnen beginnen."

Romelu Lukaku geeft er ook zijn mening over. "Het is anders. Vanaf het EK 2016 in Frankrijk was het altijd als favoriet. Maar ik denk ook niet dat ze ons als underdog moeten zien. Het is nu niet omdat er een nieuwe generatie is, dat je dat moet denken. De jongens die er nu zijn spelen allemaal op goed niveau."

"Het draait om momentum pakken op zo'n toernooi", pikt De Bruyne weer in. "Eens dat je in een goed momentum zit, kun je zo goed groeien. Dan kunnen er leuke speciale dingen gebeuren."