OFFICIEEL: Promovendus FCV Dender haalt versterking in eigen land en stelt eerste zomertransfer voor

Volg SK Beveren nu via WhatsApp!

FCV Dender zal volgend seizoen uitkomen in de Jupiler Pro League. De club heeft ondertussen zijn eerste zomertransfer gerealiseerd.

FCV Dender is klaar om terug te keren naar de Pro League. De club uit Oost-Vlaanderen werd tweede in de Challenger Pro League dit seizoen en kon zo promotie afdwingen.

De club wil stappen blijven zetten en zal daarvoor nieuwe spelers moeten aantrekken. Op woensdag kondigde de club haar eerste aanwinst aan.

David Hrncar maakt de overstap van SK Beveren naar FCV Dender, dat maakt de club zelf bekend via haar website. Hij tekende een contract van twee jaar met optie op een derde jaar.

De 26-jarige Slowaakse rechtsback speelde in totaal 41 wedstrijden voor Beveren. Voordat hij naar België kwam, was hij steeds actief in zijn geboorteland.