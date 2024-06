Oud-bondscoach is hard voor de KBVB: "Amateuristisch en verontrustend zelfs"

De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd afgerond. Het werd 2-0 tegen Montenegro. Op zaterdag volgt er nog een oefenpot tegen Luxemburg.

De Rode Duivels vertrekken op 12 juni naar Duitsland, om er dan op 17 juni hun eerste wedstrijd op het EK te spelen. Er wordt voorbereid in Tubeke, maar de twee oefenwedstrijden zijn ook handig voor bondscoach Domenico Tedesco.

Maar daar denkt hijzelf wel heel anders over. Tedesco had liever gewoon getraind, in plaats van twee oefenwedstrijden te spelen. Maar het zit nu eenmaal zo dat er zeker tien oefenwedstrijden gespeeld moeten worden op een seizoen.

"Het oorspronkelijke idee van de bondscoach om de voorbereiding op het EK alleen in te vullen met trainingsmomenten en geen oefenwedstrijden, vind ik niet verkeerd. Als er wielrenners zijn die toewerken naar een doel met alleen trainingen, zonder wedstrijden, waarom zou dat dan in de voetballerij niet kunnen?", stelt oud-bondscoach René Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

Hij zag dat het bij de KBVB ergens mis is gelopen. "Iemand bij de voetbalbond had echter moeten weten dat je verplicht bent om tien interlands te spelen op een seizoen. En de bondscoach daar meteen op moeten wijzen. Als dat dan te laat is aangegeven, moet men ineens op zoek naar valabele tegenstanders. Maar als de programma’s van andere EK-deelnemers dan al vastliggen, kom je dus terecht bij minderwaardige tegenstanders zoals Montenegro en Luxemburg. Dat valt alleen al uit de toeschouwersaantallen af te leiden."

"Sorry, daar niet van op de hoogte zijn, ik vind dat een grote fout, van wie het ook was binnen de voetbalbond. Daarmee geconfronteerd moest de technische staf schakelen van plan A naar plan B. Neem bijvoorbeeld een conditionele opbouw: als daar plots wedstrijden tussen komen fietsen, moet die opbouw toch veranderd worden. Dat is behoorlijk amateuristisch, verontrustend zelfs op dit niveau, van wie daar de verantwoordelijkheid in draagt", besluit hij.