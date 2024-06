Club Brugge neemt na goed nieuws over stadion al de volgende stap: 'Gesprekken met investeerders uit VS, Engeland en Duitsland zijn volop bezig'

Club Brugge heeft de Omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion (eindelijk) beet. De landskampioen durft op dit moment nog niet van de daken te schreeuwen dat de bouw binnenkort kan aanvatten. Ondertussen is blauw-zwart wél bezig met de financiering van het stadion.

De champagnekurken knallen nog niet bij Club Brugge. De koelkasten zijn dan wel leeg na het titelfeest, maar blauw-zwart bouwt voorzichtigheid in als het over het stadiondossier gaat. Tot twintig juni is er immers mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de Omgevingsvergunning. We hoeven er geen tekening bij te maken: verzet zal er komen.

Al kunnen we het ook vanuit een ander perspectief bekijken. Club Brugge staat een pak dichter bij het nieuwe stadion dan een week geleden. Toen dropte de Raad van State nog een bommetje door de nieuwe parkeerverordening van Stad Brugge helemaal onderuit te halen. Die optie lijkt ondertussen helemaal van de baan.

© photonews

En dus denkt Club Brugge voorzicht aan de start van de bouwwerken én aan de financiering van het nieuwe stadion. Het kostenplaatje is immers veranderd. Bij de voorstelling van de plannen werd gesproken over honderd miljoen euro, maar ondertussen is het prijskaartje opgelopen tot een slordige 150 miljoen euro.

De Belgische landskampioen bouwde voorbije seizoenen een stevig spaarpotje uit én is van plan om dat stadion deels zelf te financieren. Al worden er ook andere pistes verkend. Enig probleem: grootbanken van anno 2024 niét geneigd om leningen toe te staan aan voetbalclubs. Tenzij tegen woekerinteresten.

Hoe gaat Club Brugge het nieuwe stadion financieren?

Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge momenteel praat met verschillende kandidaat-investeerders. Het gaat hier om partijen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninklijk en Duitsland die ervaring hebben met stadionbouw en graag willen meewerken aan de financiering ervan. Op die manier kan blauw-zwart het financiële risico spreiden en moet het zelf het volledige bedrag niet ophoesten.