We kunnen volgende week een kampioen hebben, dit zijn de scenario's waarin dat gebeurt voor Club of Anderlecht: "De match van het jaar"

Kan het mooier worden? Een Anderlecht-Club Brugge die gaat beslissen over wie de titel pakt... De twee giganten van het Belgische voetbal kunnen het onder elkaar beslissen, met ook Union dat uitkijkt naar het resultaat daar. Het Lotto Park gaat branden!

"De supporters gaan nog een stapje meer moeten zetten. Ze waren al fantastisch tegen Genk, maar volgende zondag wordt dé match van het jaar", zei Brian Riemer zaterdagavond. De coach kan maandag wel rustig in zijn zetel de match tussen de andere twee titelpretendenten bekijken.

Er zijn nog heel wat scenario's mogelijk. Maar we kunnen wel volgende week al een kampioen hebben. Voor Club Brugge is het makkelijk: winnen van Union en Anderlecht en 't is voor de bakker. Dan hebben ze met nog één speeldag te gaan ineens vijf punten voorsprong op alle twee de anderen.

Anderlecht moet rekenen op... Cercle

Voor Anderlecht is het allemaal wat ingewikkelder, maar ook zij kunnen volgend weekend met de oppergaai staan pronken. Dan is de uitslag van morgen wel belangrijk. Als Club-Union op een gelijkspel eindigt, moeten ze winnen tegen blauw-zwart en moet Union punten laten liggen tegen Cercle Brugge.

Als Union wint in Jan Breydel moeten de Brusselse buren wel verliezen tegen Cercle en moet paars-wit nog altijd winnen van Club.

Voor Union kan het volgende week nog niet gebeuren. Zij moeten rekenen op een goed resultaat in Anderlecht-Club en mogen zelf zeker niet verliezen in Jan Breydel, anders wordt het heel moeilijk.

Anderlecht is kampioen als...

-Club Brugge punten laat liggen tegen Union, ze zelf winnen van Club en Union niet wint van Cercle Brugge

-indien Union maandag wint en daarna verliest van Cercle en ze zelf winnen tegen Club Brugge

Club Brugge is kampioen als...

-ze winnen van Union

-ze winnen van Anderlecht