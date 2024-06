Doodeerlijke De Bruyne: wie zou er niet twijfelen als je dit loon kan krijgen in Saoedi-Arabië?

Volg België nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne gaf bij VTM eerlijk toe dat hij het overweegt om straks naar Saoedi-Arabië te trekken. Hij heeft nog één jaar contract bij Manchester City, maar die kunnen hem nooit bieden wat hij in de herfst van zijn carrière in de zandbak kan verdienen.

Cristiano Ronaldo deed het hem voor en verdient er vorstelijk. Ook De Bruyne zou als wereldtopper een hallucinant loon kunnen verdienen. Het zijn immers de rijkste club - Al Hilal en Al Nassr - die hem er heel graag bij willen.

Dat zijn de clubs van Neymar en Ronaldo. De Bruyne kan er naar verluidt zo'n 75 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kan zelfs City niet aan tippen, zelfs niet in de buurt van komen.

Waarom zou De Bruyne die nog wekelijks uitblinkt in de Premier League naar de Saoedische competitie trekken? Vrouwlief Michèle heeft intussen al haar fiat gegeven en hij wil wel eens andere lucht opsnuiven.

Daarnaast weet hij dat zijn lichaam er niet beter op wordt. Hij heeft al last van verschillende blessures gehad en de ouderdomspijntjes beginnen op te komen. In de Saoedische competitie kan hij gerust nog twee jaar mee, in de Premier League... daar twijfelt hij aan.

Het is ook afwachten of hij geen afspraak gemaakt heeft met één van zijn beste maten, Romelu Lukaku. Samen naar Saoedi-Arabië trekken, zouden die wel zien zitten.