Icoon van Anderlecht ziet het niet rooskleurig in: "Een groot voordeel voor Club Brugge"

Besnik Hasi heeft geen gemakkelijke start gehad bij Anderlecht. Maar Nicolas Frutos begrijpt de beslissing van de club om net voor de play-offs David Hubert te laten gaan en voor een vervanger te gaan.

Besnik Hasi heeft niet voor de makkelijke weg gekozen door net voor de play-offs een Anderlecht-team zonder houvast over te nemen. Anderlecht heeft de zaken opnieuw door elkaar geschud in de aanloop naar de ontknoping van het seizoen. De situatie is veel rustiger bij Club Brugge, dat zich afgelopen zondag op het veld liet gelden.

"De kloof tussen de twee teams is erg moeilijk te verklaren. Ik denk dat dit vooral psychologisch is, met een groot voordeel voor Brugge, en dat is heel moeilijk om te keren. Dat kun je alleen veranderen met titels of grote overwinningen", legt Nicolas Frutos uit in La Tribune.

Iemand die het huis kent om de trend om te keren

De voormalige aanvaller van de paars-witten is echter overtuigd dat Anderlecht de juiste beslissing heeft genomen door op deze manier van coach te wisselen: "Ik denk van wel en dat de groep mentaal een beetje opgeschud moest worden", aldus Frutos. "Deze eerste wedstrijd geeft Besnik Hasi de tools om iedereen op zijn plaats te zetten en sterke keuzes te maken."

Toch heeft de wedstrijd aan de Albanese coach laten zien hoe enorm de taak voor hem is: "We zagen een Anderlecht dat probeerde 'te mooi' te spelen in vergelijking met de kracht van de tegenstander, zonder iets te creëren. Maar op een gegeven moment moet je winnen. Ik denk dat Hasi de controle en de ervaring heeft om deze dynamiek te creëren", aldus Frutos.

Philippe Albert is het daarmee eens: "Als hij de Beker van België wint, dan zal het een goede keuze zijn, zo niet dan niet. Op het gebied van opstelling en tactiek heeft veel niet gewerkt. Maar hij is iemand met enorm veel ervaring en heeft alles meegemaakt in zijn carrière, hij zal de problemen oplossen, daar ben ik van overtuigd. Maar hij moet niet treuzelen."