Analist tekent wat voorbehoud aan bij nieuwe coach Antwerp: "Is een grote stap"

Mark Van Bommel is niet langer de coach van Royal Antwerp FC. Na twee mooie seizoenen liet hij weten te stoppen bij stamnummer 1. En dus is de zoektocht naar de opvolger al eventjes bezig. Jonas De Roeck werd gezien als de grote kanshebber.

Jonas De Roeck heeft er al episodes opzitten bij onder meer STVV en Westerlo en was al assistent bij RSC Anderlecht. Nu is de ex-speler van The Great Old op weg naar de Bosuil. De gesprekken werden een tijdje geleden al opgestart.

Er was nooit een reden om aan te nemen dat het niet tot een huwelijk zal komen tussen Antwerp en De Roeck. Het wordt al eventjes vrij concreet genoemd en op dinsdagavond was er dan ook eindelijk het bevrijdende antwoord.

De analisten van MidMid spraken even terug al over de zaak: "Ik denk niet dat Antwerp per se op zoek is naar een grote naam, maar is op zoek naar continuïteit. En dus zijn ze op zoek naar iemand die minstens twee jaar kan blijven."

"Iemand waarmee ze iets kunnen opbouwen, niet iemand die volgend jaar alweer weg is", aldus Yanko Beeckman. "Er gaat komende zomer zeker veel gebeuren bij Antwerp qua transfers. Dat hij geen dure optie is? Dat kan ook meespelen."

Winkelmans tekent voorbehoud aan

Evert Winkelmans tekent wel wat voorbehoud aan: "Ik vind Antwerp een grote stap. Het is en blijft een speciale club. Misschien vergeet ik zijn eerste jaar bij Westerlo een beetje, maar de samenwerking met Overmars en zo ..."

"Het zou niet zo gelijkwaardig zijn als bij Mark van Bommel. Met alle respect voor De Roeck, maar dan zal het Overmars zijn die de selectie maakt. De stap van een ontslag bij Westerlo naar Antwerp, dat toch nog een topclub is ... De verwachtingen van de fans zullen er wel zijn, buiten de top-5 vallen zal niet aanvaard worden."