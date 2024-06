Belangrijke man van de jeugdopleiding neemt afscheid van Anderlecht: "Ik laat er mijn erfenis achter"

Jan Verlinden heeft op Instagram bevestigd dat hij Anderlecht verlaat. Hij verlaat de club na acht jaar van goede en loyale dienst.

De begeleiding van de jeugd ondergaat dit seizoen een grote verandering bij Anderlecht. Na Jean Kindermans en andere trainers zoals Fred Delooz en Kevin Vermeulen, is het nu de beurt aan Jan Verlinden om afscheid te nemen van de club.

Zijn vertrek werd al een tijdje verwacht, en vandaag heeft de pedagogisch supervisor het officieel bevestigd: "Ik verlaat Anderlecht dankbaar, maar met gemengde gevoelens. Het was een eer om te werken met zoveel getalenteerde spelers, zowel op als naast het veld," schrijft hij.

De nadruk op opleiding

Jan Verlinden hechtte veel waarde aan studie: "In 8 seizoenen heb ik 28 spelers hun debuut zien maken in het Lotto Park. Driekwart van hen heeft een middelbareschooldiploma behaald. De mogelijkheid hebben om de toekomst van jongeren te veranderen is en blijft het mooiste wat er is."

Hij besluit met: "Ik maakte deel uit van de Koninklijke Sporting Club Anderlecht, de meest prestigieuze club van België. Een van de weinige clubs in Europa met drie sterren. Een thuisbasis van kampioenen, een thuisbasis van talenten. Ik laat er mijn erfenis achter. Bedankt aan iedereen."

Bij de hervorming van de academie bood Anderlecht Jan Verlinden een andere functie aan, maar hij heeft deze geweigerd. Hij verlaat de club dus om een nieuwe uitdaging aan te gaan.