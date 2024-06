KAA Gent haalt voor nieuwe structuur ook man met jaren ervaring bij Club Brugge binnen

KAA Gent heeft Wouter Vrancken voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer. De club krijgt een totaal nieuwe structuur, zowel op sportief als niet sportief vlak.

KAA Gent gaf vandaag zijn nieuwe sportieve structuur prijs, maar ook het non-sports department ziet er vanaf volgend seizoen helemaal anders uit.

De Manager Non-Sports van KAA Gent wordt Sébastien Ronse (42). Sébastien is jurist van opleiding en werkte acht jaar als advocaat voor Claeys & Engels. In 2013 ging hij aan de slag bij KAA Gent, aanvankelijk als administratief en juridisch verantwoordelijke. Sinds 2021 was hij de COO van de club.

Baro kijkt vooruit

Het Sports en Non-Sports Department dragen samen bij tot de nieuwe wind die bij KAA Gent waait. Eigenaar Sam Baro (47) neemt de mandaten over van Ivan De Witte en Michel Louwagie, die de voorbije decennia de club runden als voorzitter en CEO. Baro kijkt hoopvol naar de toekomst.

“Met het volste vertrouwen kunnen we met onze nieuwe structuur beginnen aan het nieuwe seizoen 2024-2025. We geloven heel sterk in de cohesie van dit team en in de verdere uitbouw van het sportieve project voor KAA Gent”, laat Baro weten op de clubwebsite.

“Beslissingen zullen genomen worden op basis van consensus en dus gebaseerd op een samenwerkings- en overlegmodel tussen de verschillende sleutelfiguren. Ik geloof in de winnaarsmentaliteit en het positieve DNA van deze nieuwe equipe en onze volledige staf. We zullen vol overgave verder werken op de sterke fundamenten die al gelegd werden in het verleden en gaan voor mooi, attractief, dominant en aanvallend voetbal.”

Ervaring bij Club Brugge

Sam Baro zal in het dagelijks beleid ondersteund worden door twee business advisors: Giovanni Verkooren en Kjeld Fort die jaren bij Club Brugge actief was.

Giovanni Verkooren (36) was 10 jaar lang advocaat. In die hoedanigheid werkte en woonde hij ook een tijdlang in de Verenigde Staten. Zijn expertise ligt vooral bij overnames en bijsturen van bedrijven. Sinds enkele jaren doet hij dat ook voor de bedrijvengroepen van Sam Baro. Giovanni is altijd al een Buffalo geweest en was jarenlang een trouwe abonnee in Tribune 2.

Kjeld Fort (34) start vanaf 1 juli als business advisor, overkoepelend voor de bedrijven van Sam Baro waar KAA Gent deel van uitmaakt. Kjeld was de voorbije vijf jaar aan de slag bij Club Brugge, waar hij als Head of Recruitment een centrale rol speelde bij het succes van de club en de transfers. Fort maakte tussen 2013 en 2019 ook carrière bij het financieel consulting bureau BDO. Hij koppelt zo de noodzakelijke sports aan non-sports ervaring.