Speler zelf dacht nooit meer terug te moeten keren naar Anderlecht, maar... dat draait even anders uit

Ishaq Abdulrazak moet terugkeren naar Anderlecht. Hij werd uitgeleend aan het Zweedse BK Häcken met aankoopoptie. De Nigeriaan dacht echter dat hij nooit meer in Brussel te zien zou zijn.

Het is al een tijdje geleden dat we iets van Ishaq Abdulrazak hebben gehoord. De Nigeriaanse middenvelder werd uitgeleend aan Häcken in Zweden, nadat Anderlecht hem in de zomer van 2022 voor drie miljoen euro had gekocht.

Eind februari werd aangekondigd dat de Nigeriaan aan het einde van zijn uitleenperiode in Zweden zou blijven in plaats van terug te keren naar Anderlecht, dat bereid leek een klein verlies te nemen door de 22-jarige speler te laten gaan.

Ishaq Abdulrazak is terug bij Anderlecht!

Echter, Ishaq Abdulrazak heeft in Zweden niet overtuigd. Slechts elf wedstrijden in totaal, waarvan twee korte basisplaatsen in een totaal van 400 minuten. De middenvelder die ook als rechtsback kan spelen zat vaker op de bank dan dat hij op het veld stond.

De situatie is dus veranderd, en het is officieel. Häcken maakt geen gebruik van de aankoopoptie die in het uitleencontract van Ishaq Abdulrazak stond, waardoor hij dus terugkeert naar Anderlecht voor de hervatting van de trainingen.

Zal hij worden beschouwd als een extra troef voor Brian Riemer, of als een ongewenste speler die moet worden verkocht vóór het seizoen begint? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Al lijkt er zo snel mogelijk een oplossing voor hem gezocht te worden.