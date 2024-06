PSG slaat keihard terug naar Mbappé, rondje moddergooien tussen vertrokken wereldster en Franse topclub

Je mag het gerust een vechtscheiding noemen. Het vertrek van Kylian Mbappé bij PSG heeft heel wat onderliggende frustraties boven gebracht. Niet enkel bij de speler, maar ook bij de club.

Het moet daar plezant geweest zijn in Parijs het laatste jaar. Mbappé gaf gisteren aan dat de club hem eigenlijk niet meer wilde opstellen nadat hij weigerde zijn contract te verlengen. “Een aantal dingen en mensen bij PSG maakten me ongelukkig”, opende Mbappé in een persconferentie bij de Franse nationale ploeg.

“Ik zal niet zeggen dat ik altijd ongelukkig was, want dat is spugen in het gezicht van de mensen die mij altijd hebben verdedigd. Er werd me gezegd dat ik niet meer zou spelen en ze spraken ook agressief tegen me”, aldus de spits.

Mbappé kon het niet appreciëren, maar bedankte wel zijn coach. “Trainer Luis Enrique en adviseur Luís Campos hebben me gered. Zonder hen had ik geen voet meer op het veld gezet.”

Bij PSG waren ze uiteraard niet opgezet met die uitspraken en de club reageerde bij persagentschap AFP. "Mbappé heeft absoluut geen klasse. De voorzitter heeft nooit een beslissing over de opstelling opgelegd."

"Dat heeft ook Luis Enrique gezegd, maar desondanks gaat iedereen er maar van uit dat alles wat Mbappé zegt, waar is. Op tijd en stond zal de volledige waarheid aan het licht komen”, klinkt het. “Nu blijven wij waardig en professioneel, in het belang van PSG, Parijs, Frankrijk en de fans.”