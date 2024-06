Lukaku blijft zo goed als zeker in Italië, maar Napoli krijgt zware concurrentie van rivaal

De kans is heel groot dat we Romelu Lukaku volgend seizoen nog in de Serie A zien schitteren. Als hij niet bezwijkt voor de grote sommen in Saoedi-Arabië zijn er immers twee topclubs die vechten voor zijn handtekening.

De eerste is natuurlijk al bekend. Napoli staat op het punt om Antonio Conte aan te stellen als nieuwe trainer en die werkte eerder al bij Inter samen met Lukaku. Samen werden ze ook kampioen van Italië. Ook AC Milan is aan het wachten op zijn nieuwe coach. Dat wordt zonder enige twijfel Paulo Fonseca, maar intussen zijn ze wel al bezig met het voorbereiden van de transfermercato. Aan het einde van het vorige seizoen namen de Rossoneri afscheid van Olivier Giroud, die naar de MLS vertrekt, en zijn ze op zoek naar een vervanger. Ze hebben nu ook hun oog laten vallen op voormalig Inter- en Roma-spits Lukaku. Onze landgenoot stond afgelopen zomer al op de radar van Milan, maar koos toen voor een verhuurperiode van een jaar naar AS Roma. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio heeft Milan bij Chelsea geïnformeerd naar Lukaku en wil de club hem in eerste instantie huren. Al heeft Napoli uiteraard een streepje voor. Hij heeft een goeie relatie met Conte en Chelsea zou hem ook liever verkopen dan verhuren. Voor 45 miljoen euro lijkt hij een koopje, ondanks zijn leeftijd.