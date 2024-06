KVC Westerlo kaapt speler weg bij Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk ziet een speler naar KVC Westerlo trekken. Deniz Arabaci tekende een contract bij de Kemphanen.

KRC Genk neemt afscheid van Deniz Arabaci. De 21-jarige speler die uitkwam voor Jong Genk heeft een contract getekend bij KVC Westerlo tot 2026, dat weet Het Belang van Limburg.

Hij komt in Westerlo heel wat ex-Genkies tegen. "Hun aanwezigheid heeft een rol gespeeld voor mijn keuze”, vertelde Deniz Arabaci bij HBVL. "Ze zeggen dat ze het goed hebben in Westerlo. Het zou een heel goede stap voor mij kunnen zijn."

"Het is misschien een niveau lager dan Jong Genk, maar ik wil mij bij de beloften bewijzen om zo de stap naar het eerste elftal te zetten. Ik ga mee op stage bij de eerste ploeg en hoop mij daar al een eerste keer te tonen."

Arabaci speelde 30 wedstrijden in de Challenger Pro League bij Jong Genk. De flankverdediger was goed voor drie assists. Aan het begin van het seizoen startte hij regelmatig, maar meer naar het einde toe kreeg hij minder speeltijd.

"Mijn tijd in Genk was heel mooi. Ik heb er mooie momenten meegemaakt zoals enkele internationale toernooien, de Youth League en als prof bij Jong Genk in de Challenger Pro League spelen. Ik heb met heel wat goede spelers mogen spelen en enkele goede trainers gehad. Ik heb er veel voetbalvrienden aan overgehouden", bezsluit hij.